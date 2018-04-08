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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.04.2018 - 16:22, Son Güncelleme:

Pota derbisi G.Saray'ı deviren F.Bahçe'nin

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Pota derbisi G.Saray'ı deviren F.Bahçe'nin

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 75-68 yendi.

Salon: Metro Enerji
Hakemler: Tahsin Kuzu, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Sottana 15, Ayşe Cora 3, Vaughn 19, Verameyenka 21, Plum 1, Tuğçe Canıtez 5, Esra Ural Topuz, Pelin Bilgiç, Tilbe Şenyürek
Galatasaray: Tuğba Taşçı, Işıl Alben 5, Quigley 22, Dubljevic 20, Petronyte 9, Gizem Başaran 4, İrem Naz Topuz 3, Meltem Yıldızhan, Epoupa 5, Özge Kavurmacıoğlu
1. Periyot: 17-21
Devre: 35-32
3. Periyot: 56-43

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 18. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 13. yenilgisini yaşadı. Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Petronyte'nin pota altından bulduğu sayılarla Galatasaray, 5. dakikayı 11-7 üstün geçti. Işıl Alben ve İrem Naz Topuz'un dış atışlardan kaydettiği sayılarla üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 21-17 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, 12. dakikanın içinde öne geçti: 23-21. Çabuk toparlanan ve pota altından bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Galatasaray, 14. dakikada üstünlüğü yeniden ele geçirdi: 23-29. Vaughn ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 35-32 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Sottana ve Birsel Vardarlı Demirmen'in dış atışlardan bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı çift hanelere (51-41) çıkaran Fenerbahçe, final periyoduna 56-43 üstün girdi.

Son çeyrekte de etkili oyununu devam ettiren sarı-lacivertli ekip, 32. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 62-46. Quigley'nin art arda bulduğu sayılarla Galatasaray, bitime 1,5 dakika kala farkı 4 sayıya indirdi: 70-66. Vaughn ile skor üreten Fenerbahçe, sahadan 75-68 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertli oyuncular, Anadolu Ajansının kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla karşılaşma öncesinde ısınmaya "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankartla çıktı. 

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