Porzingis'den kariyer rekoru

37 dakika süre alan Porzingis 40 sayı (8/9 serbest atış, 2/4 üç sayı, 13/20 iki sayı) isabetiyle şut attı, istatistiklerine 8 ribaund, 6 da blok ekledi. Knicks'te ayrıca o 1:34dk kala beraberliği sağlayan çaylak Frank Ntilikina 10 sayı, 7 asist, Tim Harfaway Jr 16 sayı, Enes Kanter 9 sayı, 7'si hücum 18 ribaundla oynadı.
Bitime 14 dakika kala 84-65 öndeyken maçı kaybeden Indiana Pacers'ta Thaddeus Young 18 sayı (4%4 üçlük), 5 ribaund, 3 asist, Victor Oladipo 17 sayı (1/7 üçlük), Bojan Bogdanovic 8 sayı (2/7 saha içi isabet) ile mücadele etti. (basketfaul)