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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç / Foto: AP
24.02.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Portolu yıldızın sözleşmesi bitiyor! Galatasaray devrede...

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Portolu yıldızın sözleşmesi bitiyor! Galatasaray devrede...

Hafta içinde oynanan Benfica maçı için takımla Portekiz'e giden Abdurrahim Albayrak'ın, burada Portolu bir futbolcu için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Abdurrahim Albayrak'ın girişimde bulunduğu futbolcunun Hector Herrera olduğu öğrenildi, hatta bu gelişme üzerine 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeri Matias Bunge de bir açıklama yaparak görüşmeyi doğruladı.

Portekiz basınına konuşan Bunge, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hector Herrera için sarı-kırmızılılarla masaya oturduklarını söyleyip "İddialar doğru. Hector ile ilgilenen pek çok kulüp var. Bunlardan biri de Galatasaray" dedi.

Sarı-kırmızılılar ile olumlu bir görüşme yaptıklarını bildiren menajer, "Türkler bize projelerinden bahsetti. Gerçekten tatmin edici bir sohbet oldu. Hector için planlarını anlattılar. Tabii kesin bir şey konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Ofansif, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapabilen Herrera'nın piyasa değeri 22 milyon euro civarında ve sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Porto'dan önceki kariyerini Meksika takımlarında geçiren 1.80 boyundaki futbolcunun 293 kulüp maçında 35 gol, 35 asisti var. 70 kez de Meksika Milli Takım formasını terleten Herrera, 5 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcunun bu sezon Porto'da ise 38 karşılaşmada 7 gol, 1 asisti bulunuyor.

Hector Herrera 7 sezondur Porto forması giyiyor... (VİDEO)

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