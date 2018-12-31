Portolu yıldız Fenerbahçe'ye
FC Porto ile sözleşme uzatma konusunda anlaşamayan 28 yaşındaki Hector Herrera için sarı-lacivertli takımın da nabız yokladığı bildirildi.
Transferde gözünü karartan Fenerbahçe gol sıkıntısını aşmak için yıldız bir forvetin yanı sıra orta sahaya da iyi bir oyun kurucu arıyor. Sarı-lacivertli kulüp için dün Hector Herrera'nın ismi ortaya atıldı. Meksika'dan Futbol Total'in haberine göre Porto ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan 28 yaşındaki Herrera'yı isteyen takımlar arasında Fenerbahçe de yer alıyor.
RAKİPLER ÇOK DİŞLİ
Ancak Kanarya'nın bu transferde rakipleri oldukça dişli. Zira Herrera ile AS Roma, İnter ve Olympique Lyon'un da ilgilendiği vurgulandı. Portekiz'in A Bola gazetesi, Porto'nun yıllık 6 milyon euro isteğini çok bulduğu için Meksikalı oyuncusunu gözden çıkardığını yazdı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Herrera'nın iyi bir teklif gelmesi halinde satılarak, kulübün kasasına para kazandırılmak istendiği bildirildi. (Fotomaç)
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