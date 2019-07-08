Porto'dan Q7'ye açık davet
Portekiz kulübü, Quaresma'ya bonservisini 'al gel' dedi.
Beşiktaş’ta kalıp kalmayacağı belirsiz olan eski futbolcusuna açık davette bulunan Porto yönetimi, “Eğer ayrılmak zorunda kalırsan kapımız sana açık. Yeniden Porto forması giymenden mutlu oluruz” mesajını gönderdi.
BEŞİKTAŞ’ta, teknik direktör Abdullah Avcı’nın oyun planlarında yer almadığı ve takımdan gönderileceği konuşulan Ricardo Quaresma’ya ülkesi Portekiz’den açık davet geldi... 35 yaşındaki oyuncunun geçmişte iki kez formasını giydiği Porto Kulübü, Quaresma’ya kapılarının açık olduğunu bildirdi. Beşiktaş’ın eski futbolcusu Pepe’nin de forma giydiği Portekiz devinin yöneticilerinin Q7’ye, “Kulübünle sorunlar yaşadığını biliyoruz. Eğer ayrılmak zorunda kalırsan sana kapımız açık. Yeniden Porto forması giymenden mutlu oluruz. Taraftarlarımız ve Pepe de seni zaten burada görmek istiyor. Bonservisini al, gel” dediği belirtildi. Bugün başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılması beklenen Quaresma’nın kalıp kalmayacağı başkan Fikret Orman ile yapacağı görüşme sonucunda netleşecek.
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