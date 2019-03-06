Porto uzatmalarda turladı! 4 gol...
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Roma'ya 2-1 kaybeden Porto, uzatmalara giden mücadelede rakibini 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği gollerle 1-1 bitti.
90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.
Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 12-13 Mart tarihlerindeki 4 rövanş maçıyla sona erecek.
Porto'nun ilk 11'i: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares.
Roma'nın ilk 11'i: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti.
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