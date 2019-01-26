Porto Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Porto Sporting Lizbon maçı, Portekiz'in en büyüğünü belirleyecek. Portekiz Lig Kupası Final karşılaşmasında formda Porto ile karşılaşacak olan Sporting Lizbon, ezeli rakibine karşı üstünlük kurmaya çabalayacak. Peki, Porto Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Porto Sporting Lizbon maçı, futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma olacak. Porto'nun 67, Sporting Lizbon'un 65 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığı mücadelelerde, 49 karşılaşma ise berabere tamamlandı. Peki, Porto Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
PORTO SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Portekiz Lig Kupası Final karşılaşmasında Porto ve Sporting Lizbon, Municipal de Braga Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. 26 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak olan karşılaşmanın Türkiye'de yayıncı kuruluşu bulunmuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle