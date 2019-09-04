Porto Riko, Tunus'u devirip gruptan çıktı!
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Porto Riko, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Tunus'u 67-64 mağlup etti.
Salon: Guangzhou
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Krishna Joaquin Dominguez Viveros (Meksika)
Porto Riko: Browne 9, Diaz 7, Huertas 10, Balkman 14, Franklin 2, Mojica, Rodriguez 6, Clemente, Collier 4, Clavell 7, Pineiro 8
Tunus: Abada 14, El Mabrouk 2, Ben Romdhane 12, Roll 13, Mejri 14, Chennoufi, Hadidane 9
1. Periyot: 19-18
Devre: 38- 32
3. Periyot: 52-55
Bu sonucun ardından Porto Riko, gruptan çıkmayı başardı. Grupta ilk iki maçını kazanan İspanya da son 16'ya kalmayı garantilemişti.
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