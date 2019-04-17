Porto Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Bu kapsamda, Porto ile Liverpool 0-2'lik ilk maçın rövanşında karşı karşıya gelecek. Portekiz ekibi Porto'nun, köklü İngiliz takımı Liverpool'u sahasında konuk edeceği maç öncesi, müsabakaya dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Porto Liverpool maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, çeyrek final rövanş maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam, Porto ile Liverpool yarı final biletini almak için mücadele edecek. Bu müsabaka sonrası bir üst tura yükselecek ekip, yarı finalde Barcelona ile karşılaşacak. İşte, Porto Liverpool maçına ilişkin ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçları kapsamında oynanacak Porto Liverpool maçı bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 kanalından canlı takip edilebilecek.
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