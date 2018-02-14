Porto Liverpool maçı hangi kanalda saat kaçta?
Porto Liverpool maçı Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselebilmek adına büyük önem taşıyor. Kendi liginde son haftaların formda ismi Porto, İngiltere Ligi'nde şampiyonu ile arasındaki puan farkını kapatmaya çalışan Liverpool ile karşılaşacak. Aboubakar, Salah gibi golcü oyunculara sahip olan ekipler, galibiyet için her türlü ihtimali deneyecek. Peki, Porto Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, her iki takım hakkında istatistiki bilgiler
Porto Liverpool maçı dünya genelinde futbolseverlerin yakından takip edeceği karşılaşma oldu. Birbirinden yetenekli isimlerin mücadele edeceği Porto Liverpool maçı, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin kapısını aralamak için önemli bir anlam taşıyor. Peki, Porto Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler
PORTO LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşması kapsamında Porto, Liverpool'u sahasında ağırlayacak. 14 Şubat Çarşamba günü saat 22.45'te oynanacak mücadele, Tivibu Spor 3 kanalından canlı izlenebilecek.
HER İKİ TAKIM HAKKINDA BAZI İSTATİSTİKLER
Liverpool, Porto'ya karşı resmi maçlarda yenilgi yüzü görmedi (2G 2B). Bu beraberliklerin tamamı, Porto'nun ev sahipliğindeki maçlarda geldi.
İki takımın bundan önce Avrupa kupaları eleme turlarındaki tek karşılaşması 2000/01 sezonundaydı (UEFA Kupası çeyrek final). Liverpool toplamda 2-0'lık skor ile rakibini geçip sezon sonunda kupayı kazanmıştı.
Porto, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son üç maçı kaybetti (bir gol atıp, dokuz gol yediler).
Porto, 2009/10 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez arka arkaya iki sezonda gruptan çıkmayı başardı. Portekiz ekibi, kupayı kazandıkları 2003/04 sezonundan bu yana bu turnuvada çeyrek finalden ötesini göremedi.
Liverpool 2008/09 sezonundan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda gruplardan çıkmayı başardı.
Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde henüz mağlup olmayan dört takımdan biri: Barcelona, Besiktas ve Tottenham.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında sadece PSG (25), Liverpool'dan daha fazla gol atabildi (23). Kırmızılar aynı zamanda grup aşamasında rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takımdı (251).
Porto bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde duran toplardan en fazla gol atan ekip (8).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin evi olan Parc des Princes'in ardından (16) en fazla gol atılan stadyum Porto'nun evi Dragao oldu (15).
Vincent Aboubakar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçta beş gol atıp iki de asist yaptı. Bu, şimdiden Kamerunlu yıldızın turnuvadaki en golcü sezonu.
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda Roberto Firmino altı maçta altı gol atıp üç asist yaptı. Brezilyalı yıldız, bu sezon bu turnuvada deplasmanlarda en fazla gol katkısı yapan oyuncu (dört gol, iki asist).
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