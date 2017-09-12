Porto korkuyor çünkü! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarın karşılaşacağı Porto, temsilcimizden çekiniyor. Bu durum Portekiz medyası tarafından da dile getirildi. Publica gazetesi, Porto için "Beşte beş yapmaları çok önemli değil, transfer dönemini iyi geçirmediler" derken, Beşiktaş'ın maçtan puan çıkarabileceğini yazdı.

"TRANSFERİ İYİ GEÇİRMEDİLER"

Beşiktaş'ta tüm gözler, yarın akşam deplasmanda Porto ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçına çevrildi. Devler Ligi'nin en karışık gruplarından birinde yer alan temsilcimiz için hem Portekiz basını hem de eski futbolculardan Nihat Kahveci iddialı yorumlarda bulundu.

Portekiz'in Publico Gazetesi yazarlarından Matheus, Beşiktaş'ın bu zorlu deplasmandan puanla dönebileceğini belirterek, "Porto'nun lige 5'te 5 yaparak başlaması kimseyi korkutmasın, çünkü bu süreçte sadece Braga ile oynadılar. Transfer sezonunu iyi geçiremediler. Sağ beke takviye yapılmadı mesela. Bu yüzden gönderilecek diye beklediğimiz sol bek Layun, sağda oynuyor" dedi.

KLASİK 4-4-2 SİSTEMİYLE OYNUYORLAR

Matheus şöyle devam etti: "Klasik 4-4-2 oynuyorlar. Torres en dikkat edilmesi gereken oyuncu. Brahimi sol kanada, Corona ise sağ kanada çevrildi. İkisi de orta saha oyuncusuydu. Bu yüzden Porto ortada iyi top çevirebiliyor. Marega ileride oynar. Beşiktaş Torres, Pereira, Brahimi'nin pas bağlantısını engellerse puanla döner. Beşiktaş'ın bir avantajı da 5 gol atan ve sezona fırtına gibi başlayan Aboubakar'ın cezalı olması."

ONLARA HER TÜRLÜ GOL ATARIZ

Bu arada Beşiktaş'ın eski futbolcularından Nihat Kahveci de benzer yorumlarda bulundu. Beşiktaş'ın geçen seneki Şampiyonlar Ligi macerasından ders almış olmasını beklediklerini ifade eden Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Napoli ve Benfica'ya yenilmemiş bir Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Dinamo Kiev maçları yüzünden Beşiktaş gruptan çıkamadı. Napoli'ye gidip Napoli'yi yendiysek, Porto'yu da yenebiliriz. Porto çok gol atabilen ama defansif anlamda zaafları olan bir takım. Biz her türlü gol atarız ama defansif anlamda seviyemizi yükseltmemiz lazım."