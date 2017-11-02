Porto kazandı, Beşiktaş'ın son 16 bileti ertelendi

Porto'nun mabedi Dragao Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13'te Herrera, 61'de Danilo ve 90+3'te Maxi Pereira kaydederken, mağlubiyetin ardından 4 puanla 3'üncü sıraya gerileyen RB Leipzig'in tek golü 48'te Werner'den geldi.
BEŞİKTAŞ'A 1 PUAN YETİYOR
Almanya temsilcisi RB Leipzig'in bu maçı kazanması halinde temsilcimiz Beşiktaş son 16 turuna kalmayı garantileyecekti. Ancak Leipzig'in kaybetmesiyle, Kartal'ın son 16 turu bileti ertelendi. Siyah-beyazlı ekibe son 16 turuna yükselmek için son 2 maçtan 1 puan çıkartmak yetecek. Beşiktaş ayrıca 21 Kasım'da Vodafone Park'ta oynayacağı Porto maçında rakibini mağlup ettiği takdirde grup liderliğini de garantilemiş olacak.