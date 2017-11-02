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Porto galip! Beşiktaş'a 1 puan yetiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4'üncü hafta maçında Porto, sahasında RB Leipzig'i 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve grupta 2'nci sıraya yükseldi.

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Porto'nun mabedi Dragao Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13'te Herrera, 61'de Danilo ve 90+3'te Maxi Pereira kaydederken, mağlubiyetin ardından 4 puanla 3'üncü sıraya gerileyen RB Leipzig'in tek golü 48'te Werner'den geldi.

BEŞİKTAŞ'A 1 PUAN YETİYOR

Almanya temsilcisi RB Leipzig'in bu maçı kazanması halinde, temsilcimiz Beşiktaş son 16 turuna kalmayı garantileyecekti. Ancak Leipzig'in kaybetmesiyle, Kartal'ın son 16 turu bileti ertelendi. Siyah-beyazlı ekibe son 16 turuna yükselmek için son 2 maçtan 1 puan çıkartmak yetecek. Beşiktaş ayrıca 21 Kasım'da Vodafone Park'ta oynayacağı Porto maçında rakibini mağlup ettiği takdirde grup liderliğini de garantilemiş olacak.

Şampiyonlar Ligi
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