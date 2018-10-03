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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.10.2018 - 08:51, Son Güncelleme:

Porto Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal açıklandı.. Peki maç saat kaçta ve şifreli mi olacak?

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Porto Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal açıklandı.. Peki maç saat kaçta ve şifreli mi olacak?

Porto Galatasaray maçı öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Dün akşam yayıncı kuruluş tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Porto Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu duyurunun ardından karşılaşma şifresiz mi yayınlanacak sorusu en çok merak edilen konular arasındaki yerini alıyor. Peki Porto Galatasaray maçı bu akşam şifreli mi olacak? İşte detaylar

Galatasaray, Porto deplasmanında. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında bu akşam Portekiz temsilcisine konuk olacak. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Emre Akbaba ile cezalı Badou Ndiaye, Porto'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan futbolculardan Eren Derdiyok'un durumu belirsizliğini korurken Selçuk İnan'ın forma giymesi beklenmiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşacak. Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova'da karşılaşacak.

Porto Galatasaray maçı hangi kanalda ve şifreli mi olacak?

Porto Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne olacak. Spor severler karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve mücadelenin şifreli olup olmadığını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Porto Galatasaray maçı bu akşam beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports'tan yapılan resmi açıklamaya göre; karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecek. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.

Galatasaray'da eksikler

Galatasaray'da iki futbolcu Porto karşısında forma giyemeyecek, iki futbolcunun ise durumu belirsiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde cezalı olduğu için oynayamayacak. Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayacak. Sakatlıkları bulunan kaptan Selçuk İnan'ın Porto müsabakasında oynaması beklenmiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanan Eren Derdiyok'un durumu ise son antrenmanda belli olacak. Sarı-kırmızılı ekipte, cezası nedeniyle Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde oynayamayan Younes Belhanda ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.

Porto, Aboubakar'dan yoksun

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı sahada olamayacak. Porto'nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak. Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer'in de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıp

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında çıktığı 136 deplasman maçının 32'sini kazanıp, 28'ini beraberlikle tamamlarken, 76 müsabakada mağlup oldu - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 52 deplasman karşılaşmasında 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 37 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında 43 gol atan Galatasaray, kalesinde 108 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 11 dış saha maçını kazanamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu. UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.

İki takım ilk kez karşı karşıya gelecek

Porto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor. Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak. Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray, bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto, son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın ikisini kazanan Galatasaray, daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Avrupa arenasında oynadığı son beş iç saha maçında 13 gol yiyen Porto, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda golü kalesinde görmüştü. İlk grup maçında Lokomotif Moskova'dan gol yemeyen Galatasaray, son 19 karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapatmış oldu. Sarı kırmızılılar, Aralık 2009'dan bu yana üst üste iki Avrupa maçını gol yemeden geçmiyor. İlk grup maçında Lokomotif Moskova kalesine sekiz isabetli şut gönderen Galatasaray, Mart 2013'teki Schalke maçından bu yana bu turnuvada en yüksek sayısına ulaştı. Porto savunmacısı Chancel Mbemba, eski kulübü Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iç saha maçında iki gol atmıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde 52 deplasman maçı oynadı

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

Portekiz'de iyi performans

Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti. Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda Benfica'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

Fatih Terim: "İnşallah güzel bir sonuçla döneriz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Portekiz'den güzel bir sonuçla dönme temennisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, Porto müsabakasından sonra grupta 4 maç daha yapacaklarına değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçın zorlu geçeceği hepimizce biliniyor. İnşallah güzel bir sonuçla döneriz. Bu müsabakadan sonra 4 karşılaşma daha olsa da her maç en iyi sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.

Kadro

Galatasaray'ın Porto maçı kafilesinde şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Garry Rodrigues, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.

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