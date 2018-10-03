Porto Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta şifresiz mi yayınlanacak? İki takımın ilk 11'leri belli oldu
Porto Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz'in güçlü ekibi Porta ile kozlarını paylaşacak. Porto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor. Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam oynanacak maçta avantajlı bir skor alıp gruplarda zirvedeki konumunu korumayı hedefliyor. Karşılaşma öncesinde iki takımında ilk 11'leri açıklandı. Peki, Porto Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta şifreli mi yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında bu akşam temsilcimiz Galatasaray Portekiz'in güçlü ekibi Porto ile karşılaşacak. D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu akşam Porto karşısında kazanıp, gruplarda büyük bir avantaj elde etmek istiyor. Peki, Porto Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?
PORTO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maç bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak. Heyecan dolu mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İŞTE GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş
Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Militão, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otávio, Corona, Marega, Brahimi
İKİ TAKIM İLK KEZ KARŞILAŞACAK
Porto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor. Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak. Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray, bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto, son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son beş maçın ikisini kazanan Galatasaray, daha önceki 16 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti. Avrupa arenasında oynadığı son beş iç saha maçında 13 gol yiyen Porto, daha önceki 19 karşılaşmada aynı sayıda golü kalesinde görmüştü. İlk grup maçında Lokomotif Moskova'dan gol yemeyen Galatasaray, son 19 karşılaşmada ilk kez kalesini gole kapatmış oldu. Sarı kırmızılılar, Aralık 2009'dan bu yana üst üste iki Avrupa maçını gol yemeden geçmiyor. İlk grup maçında Lokomotif Moskova kalesine sekiz isabetli şut gönderen Galatasaray, Mart 2013'teki Schalke maçından bu yana bu turnuvada en yüksek sayısına ulaştı. Porto savunmacısı Chancel Mbemba, eski kulübü Anderlecht formasıyla Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son iç saha maçında iki gol atmıştı.
HEDEF ZİRVEDE KALMAK
D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray bu akşam Porto karşısında aldığı bir galibiyetle birlikte gruplarda büyük avantaj elde edecek.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da Ndiaye kırmızı kart cezalısı; Emre Akbaba ve Eren Derdiyok ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Porto'da ise takımın önemli silahlarından Vincent Aboubakar son lig maçında sakatlandı ve sarı kırmızılı takıma karşı sahada olmayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle