Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Porto Galatasaray maçı bu hafta oldukça heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranlarına taşıyacak. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında bu hafta temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Portekiz'in güçlü ekibi Porto ile karşı karşıya gelecek. Peki, Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray bu hafta Portekiz deplasmanına konuk olacak. Porto deplasmanına gidecek olan Galatasaray, gruplardaki avantajını sürdürmek için kazanmak için sahaya çıkacak. Peki, Porto Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
PORTO GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Porto Galatasaray maçı 3 Ekim Çarşamba günü Portekiz’de oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı henüz belli olmadı.
PORTO’DA SAKATLIK ŞOKU
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta karşı karşıya geleceği Porto'da sakatlık krizi yaşanıyor. Porto'nun Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği maçta Portekiz ekibinin iki yıldızı sakatlık geçirdi.
Aboubakar, ağır darbe alarak sakatlandı ve maçın 64. dakikasında yerine Tiquinho'ya bırakmak zorunda kaldı. Porto'nun sağ beki Maxi Pereira ise dizinden sakatlandı ve 80. dakikada oyundan çıktı.
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