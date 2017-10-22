Porto farka koştu

Ligin 9. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto, Dragao Stadı'nda Paços De Ferreira'yı konuk etti.

Mücadelenin ilk dakikalarında goller peş peşe geldi. Porto 7. dakikada Ricardo Pereira'nın ağları havalandırmasıyla öne geçerken, Paços De Ferreira ise 8. dakikada Welthon ile fileleri sarstı ve skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Porto 18. dakikada Felipe, 25 ve 33. dakikalarda Moussa Marega'nın golleriyle 4-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan ve ataklarına devam eden Porto, 65. dakikada Jesus Corona, 72. dakikada ise Vincent Aboubakar'ın golleriyle farkı açarak rakibini 6-1 yendi.

Bu sonucun ardından ligde puanını maç fazlasıyla 25'e yükselten Porto, namağlup liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Paços Ferreira ise 9 puanla 12. sırada kaldı.