Porto Beşiktaş maç sonucu: 1-3 - İşte maçın özeti ve golleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup etti. Estadio do Dragao Stadı'ndaki maça fırtına gibi başlayan Beşiktaş, henüz 13. dakikada golü buldu. Quaresma'nın sağ kanattan ortasında Talisca ceza alanı içerisinde kafayı vurdu ve topu ağlara göndermeyi başardı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren diğer golü ise mücadelenin 28. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Milli yıldız ceza alanı dışından sert bir vuruş yaptı ve tecrübeli file bekçisi Casillas'ı avladı. Karşılaşmada son sözü ise 86. dakikada Babel söyledi. İkinci yarıda Quaresma'nın yerine oyuna dahil olan Negredo'nun pasına hareketlenen Ryan Babel topu ağlara gönderdi. Porto'nun tek sayısı ise 21. dakikada Alex Telles'in kullandığı kornerde Tosic'in ters vuruşundan topun ağlarla buluşmasıyla geldi. Öte yandan 19. dakikada ise Porto'nun atağında Oliver Torres'in şutu direkten döndü.

PORTO - BEŞİKTAŞ MAÇININ GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş, 3-1 mağlup ettiği Porto'yu ilk kez yenmeyi başardı. Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmayı da kaybetti. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde Porto ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3-1'lik sonuçla rakibini ilk kez yenme başarısı gösterdi. Beşiktaş, ayrıca Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu.



Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz ekiplerine karşı ilki yaşadı



Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Portekiz takımlarına üstünlük kurdu. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu ülke temsilcileriyle yaptığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 5. maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya iki maçta 1-0 ve 2-0 mağlup olan, Benfica ile 1-1 ve 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazanarak bu şansızlığını da kırdı.



Yine deplasman galibiyeti



Beşiktaş, Portekiz ekiplerini yine deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Bu ülke takımlarıyla tarihindeki ilk maçı 2005-2006 sezonunda Guimaraes ile Avrupa Ligi'nde yapan ve dış sahadaki mücadeleyi 3-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2011-2012 sezonunda Braga'yı deplasmanda 2-0 yendi. Beşiktaş, deplasmanda bu kez Porto'ya 3-1 üstünlük kurdu.



Şenol Güneş, rekoru galibiyetle kutladı



Beşiktaş'ın başında 19. kez Avrupa kupalarında sahaya çıkan ve kulüp tarihinde bu alanda en fazla görev alan teknik direktör unvanını alan Şenol Güneş, rekorunu galibiyetle kutladı. Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 19 maçta sekizer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.



Porto'ya ilk golleri Beşiktaş attı



Beşiktaş, bu sezon Portekiz Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve 5 karşılaşmayı kazanıp gol yemeyen Porto'ya, hem ilk yenilgiyi yaşatırken hem de ilk golleri attı. Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında 3 gol birden buldu. Beşiktaş, ayrıca rakibine ilk mağlubiyeti de yaşattı. Beşiktaş'ta 78. dakikada yerini Alvaro Negredo'ya bırakan Ricardo Quaresma, Portolu taraftarların alkışları eşliğinde oyundan çıktı.



Stat: Dragao

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Torres (Dk. 46 Otavio), Danilo (Dk. 81 Hernani), Corona (Dk. 46 Andre), Brahimi, Marega, Soares

Beşiktaş: Fabricio, Adriano (Dk. 87 Necip Uysal), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Medel), Quaresma (Dk. 73 Negredo), Talisca, Babel, Cenk Tosun

Goller: Dk. 13 Talisca, Dk. 28 Cenk Tosun, Dk. 86 Babel (Beşiktaş), Dk. 21 Tosic (Kendi kalesine) (Porto)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ricardo, Dk. 81 Andre (Porto), Dk. 68 Caner Erkin (Beşiktaş)

MAÇIN ÖNEMLİ POZİSYONLARI:

13. dakikada Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Sağdan gelişen atakta Quaresma'nın güzel ortasında ön direkte rakibinden önce hamle yapan Talisca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1

19. dakikada Brahimi'nin sol çaprazdan ortasında Beşiktaş ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son olarak buluşan Torres'in yerden sert şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.

21. dakikada Porto maçta eşitliği sağladı. Telles'in soldan kullandığı korner atışında ön direkte Tosic, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1

28. dakikada Cenk Tosun, uzak mesafeden güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti: 1-2

86. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta gelişen atakta iyi paslaşan siyah-beyazlı takımda son çizgide topla buluşan Negredo, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Babel'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

NOTLAR:

BAŞKAN FİKRET ORMAN BARCELONA’DAN GELDİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman bir gün önce Barcelona-Juventus maçını izledikten sonra Porto’ya geldi. Asbaşkan Umut Güner ile maça gelen Orman karşılaşmayı beraber izledi.



ABOUBAKAR’DAN ZİYARET

Cezası nedeniyle Porto kadrosundan çıkartılan Aboubakar eski takımı Beşiktaş kampını ziyaret etti. Türkiye’yi sevdiğini ve özlediğini belirten Aboubakar takım arkadaşları ile hasret giderdi.







TOLGAY ARSLAN ATEŞLENDİ

Porto maçı öncesi soğuk algınlığı nedeniyle ateşi çıkan Tolgay Arslan maç sabahı kadrodan çıkartıldı.

DRAGAO'DA 50 TÜRK TARAFTAR

Porto-Beşiktaş maçını Türkiye’den gelen 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, yönetici Metin Albayrak, Ahmet Ürkmezgil eşleri ve çocukları ile birlikte toplam 50 kişilik Türk taraftar grubu izledi.

GENÇLER 5-1 MAĞLUP

Centro de Treinos e Formação Desportiva’da oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin, Rdıvan, Ege, Alpay, Kerem, Yusuf, Erdem, Oğuzhan, Mertcan, Bülent ve Muhammed ile başladı. Mücadelenin ilk yarısını 2-1 geride tamamlayan Beşiktaş, sahadan 5-1 mağlup ayrıldı. Beşiktaş’ın tek golünü Queiros kendi kalesine attı.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer maçlarında sonuçlar şöyle: