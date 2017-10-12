Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar hakkında kulübü Porto'dan açıklama geldi. Transfer gündeminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan Kamerunlu futbolcu kulübü Porto ile sözleşme uzattı. 25 yaşındaki golcü futbolcu 2021 yılına kadar kendini Porto'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Porto Kulübü'nden yapılan resmi açıklamaya göre Vincent Aboubakar'ın serbest kalma maddesi 50 milyon Euro.

Porto ile bu sezon 9 maça çıkan Kamerunlu futbolcu 8 kez ağları havalandırarak takımının gol yükünü çekiyor. Genç golcü Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde ise 5 maçta 2 gol kaydetti. 2016/2017 sezonunda kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar, 38 maçta 12 kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.