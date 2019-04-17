Porto 1-4 Liverpool
UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Liverpool, deplasmanda Porto'yu 4-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
İngiltere'de oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Klopp'un öğrencileri, Portekiz'de de rakibini 4-1 mağlup ederek son 4 takım arasına kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Portekiz ekibi Porto, Estadio do Dragao Stadyumu’nda İngiliz ekibi Liverpool’u konuk etti.
26. dakikada Salah’ın pasında topla buluşan Mane İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 65. dakikada Salah’ın golüyle Liverpool farkı 2’ye çıkarırken, Porto 68. dakikada Eder Militao ile skoru 2-1’e getirdi. 77. dakikada Roberto Firmino farkı yeniden 2’ye çıkarırken, 84. dakikada Virgil van Dijk maçın skorunu tayin etti. (1-4)
İngiliz temsilcisinin yarı finaldeki rakibi İspanyol devi Barcelona oldu.
Porto'nun 11'i: Casillas, Militao, Felipe, Pepe, Alex Telles, Corona, Danilo, Herrera, Brahimi, Otavio, Marega.
Liverpool'un 11'i: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Origi.
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