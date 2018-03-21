Portland'ın serisini Houston bozdu!
Houston Rockets, Portland Trail Blazers'ın 13 maçlık galibiyet serisine rakibinin sahasında son verdi: 115-111
Çoğu kez iki kişinin savunduğu James Harden 42 sayı (11/15 serbest atış, 5/7 üçlük, 8/18 ikilik), 7 asist, 6 ribaundla oynadı ve böylece son 5 sezonda Portand'a karşı 7ç kez 40 sayı barajını geçti. Harden her iki devre başında da takımının ilk 9 sayısını attı. Chris Paul 22 sayı (5/10 üçlük), 8 ribaund, 6 asist, Eric Gordon 18 sayı (3/8 üçlük), 4 ribaundla oynadı.
Portland'da Al Farouq Aminu 16'sı ilk yarıda 22 sayı (6/8 üçlük), 8 ribaund, 4 asist, Jusuf Nurkic 21 sayı, 11 ribaund, 4 blok, 3 asist, 2 top çalma ile öne çıktı. Damian Lillard 20 sayı atmasına karşın 7'de 0 üçlük attı, sezonu 21.7 sayı ortalama ile oynayan CJ McCollum da 5'te 0 üçlükle 8 sayıda kaldı.
- BASKETFAUL -
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