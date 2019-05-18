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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
18.05.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Portland'ın "Seride ben de varım!" maçı, TEK MAÇ! iddaa'da galibiyetlerine...

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Portland'ın "Seride ben de varım!" maçı, TEK MAÇ! iddaa'da galibiyetlerine...

Amerikan Basketbol Ligi'nin Batı Konferansı final serisinde 2-0 önde olan Golden State Warriors, Moda Center'da Portland Trail Blazers'a konuk olacak. iddaa'da TEK MAÇ, Misli.com'da CANLI!

PORTLAND - GOLDEN STATE

- Serinin ilk maçını rahat bir oyun sonrası 116-94 kazanan Golden State, Oracle Arena'daki ikinci maçta oldukça zorlanmıştı.

- Kevin Durant'in yokluğunda kontrolü elinde tutan Stephen Curry, bir ara 17 sayıya kadar çıkan farka rağmen 114-111 kazandıkları ikinci maça 37 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle damga vurmuştu.

- Durant'in Moda Center'da oynanacak iki karşılaşmada da yer almayacağı açıklandı. Gözler, Warriors cephesinde yine Curry'de olacaktır ama Lillard ve arkadaşları da iç saha avantajını sonuna kadar kullanıp Oakland'a 2-2 dönmenin hesaplarını yapıyordur.

- Nurkic dışında eksiği olmayan Portland'da, ilk iki maçta öne çıkan isimlerden bir diğeri de C.J. McCollum oldu. İkinci maçı 22 sayıyla bitiren McCollum, üçüncü maçta takımın en büyük kozlarından biri olacaktır.

Portlandın Seride ben de varım maçı, TEK MAÇ iddaada galibiyetlerine...

STEVE KERR NE DEDİ?

"İkinci maçtaki geri dönüşü daha önce birçok kez yaptık ve evet, güzel bir galibiyet (ç)aldık diyebilirim."

STEPH CURRY NELER SÖYLEDİ?

"Taraftarlarıyla birlikte ilk düdükten itibaren üzerimizde baskı kurmaya çalışacaklardır. Zor olacağını biliyoruz ama geri adım atmayacağız."

MİSLİ.COM ÜYELERİ PORTLAND'A GÜVENİYOR!

TEK MAÇ'a Misli.com üzerinden iddaa oynayan bahisseverler, Portland'a açılan 1,55'lik orana hücum etmiş durumda! Handikapsız oyunda %66 gibi çok yüksek bir kesim ev sahibine güveniyor...

Handikaplı oyunda da Portland'a açılan 2.5'luk handikabın geçileceğini düşünen Misli.com üyeleri, 221.5 toplam sayı limitinin aşılması yönünde bahislerini oynamış durumda...

Portland tarafı için %23 - ÜST tercihi için ise %17 oranında bir yönelme söz konusu...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

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