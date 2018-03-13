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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler Basketbol HaberleriPortland Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
Basketbol Portland Trail Blazers'tan 10 maçlık seri
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Basketbol
AA
13.03.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Portland Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

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Portland Trail Blazers'tan 10 maçlık seri

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 115-99 yenen Portland Trail Blazers, arka arkaya 10. galibiyetini aldı.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda son haftaların formda takımı Portland Trail Blazers, ağırladığı Miami Heat'i 115-99 yenerek 2013'ün kasım ayından bu yana ilk kez üst üste 10 maç kazandı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard 32 sayı, 10 asist, 5 ribaunt, Jusuf Nurkic de 27 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla "double double"a imza attı.
Heat'te Goran Dragic 23 sayı, Justise Winslow 15 sayı, 13 ribaunt ve Tyler Johnson 17 sayıyla mücadele etti.

Westbrook'tan 99'uncu "triple double"
Oklahoma City Thunder'ın all-star oyun kurucusu Russell Westbrook, takımının Sacramento Kings'i 106-101 yendiği karşılaşmayı, 17 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla tamamladı. Westbrook böylece bu sezon 20'nci, kariyerinde 99. defa "triple double" yaptı.

Ev sahibi Thunder'da 21 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynayan Paul George ve 21 sayı, 6 ribaunt üreten Carmelo Anthony, galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te Bogdan Bogdanovic'in 19 sayı, 8 ribaunt, Garrett Temple'ın 15 sayı, 7 ribaunt ve De'Aaron Fox'un 11 sayı, 10 asistlik performansı galibiyete yetmedi.

Sonuçlar
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 109-93
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 103-121
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 106-101
Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-99

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