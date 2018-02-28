Portland evinde rahat kazandı
2018’de evinde oynadığı 10 maçın 9’unu kazanan Portland, 11.maçında Sacramento’yu ağırladı. Portland Trail Blazers maçtan 116-99 galip ayrıldı.
Portland Trail Blazers’ta süperstar Damian Lillard 26 sayı 12 asist ile double double yaparak galibiyetin baş mimarı oldu. Shabazz Napier 20 sayı, Jusuf Nurkic 17 sayı 9 ribaund, Al Farouq Aminu 13 sayı 8 ribaund, CJ Mccollum 11 sayı ,Moe Harkless 10 sayı ile galibiyette pay sahibi oldular.
Son 8 maçın 7’sinden mağlup ayrılan Sacramento Kins’te ise Zach Randolph 20 sayı 6 ribaund, Willie Cauley Stein 17 sayı 10 ribaund, Bogdan Bogdanovic 14 sayı 4 asist, De’Aaron Fox 13 sayı 8 asist ve Vince Carter 10 sayı ile oynadılar ama mağlubiyete engel olamadılar.
Portland Trail Blazers 62.maçında 02 Mart Cuma 06:30’da evinde Minnesota Timberwolwes ile karşılaşacak. Sacramento Kins ise 62.maçında 02 Mart Cuma 06:00’da evinde Brooklyn Nets’i konuk edecek. (NBAgünlükleri)
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