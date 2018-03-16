Portland, Cleveland'ı da yendi, seriyi 11 maça çıkardı
Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers'i 113-105 yendi ve galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Portland son olarak 2013'te 11 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
CJ McCollum 29 sayı (3/10 üçlük), 3 asist, Damian Lillard 24 sayı (1/8 üçlük), 9 asist, 3 ribaund, Maurice Harkless 17 sayı, 5 ribaund, 2 asistle Portland'da öne çıktılar.
Üçüncü çeyrekte 15 sayıya kadar geri düşen, maç sonunda ise farkı düşüren Cleveland'da LeBron James ilk yarıda müthiş bir smaç yaptı, skor 110-105 iken ise 40 saniye kala turnike kaçırdı. LeBron maçı 35 sayı, 14 savunma ribaundu, 6 asist, 2 top çalma, 3 blok, 5 top kaybıyla tamamladı. İlk beşte başlayan Kyle Korver 3/8 üçlükle 19 sayı attı, Jeff Green'den 16 sayı, 5 ribaund, 4 asist geldi. Cleveland'da Larry Nance Jr. da sakatlara eklendi ve bu maçta oynamadı.
- BASKETFAUL -
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