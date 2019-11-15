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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.11.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Portekiz'den asker selamı paylaşımı! UEFA buna ne diyecek?

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Portekiz'den asker selamı paylaşımı! UEFA buna ne diyecek?

Neredeyse tüm Avrupa'nın eleştirdiği asker selamı gol sevinci için Portekiz'den şaşırtan bir paylaşım geldi.

Spor Arena Dış Haber | Portekiz, Euro 2020 elemelerinde sahasında Litvanya'yı 6-0 yenerken maç anında atılan bir paylaşım karşılaşmanın önüne geçti...

Portekiz Milli Takım Twitter hesabı, gol atan futbolcuların sevinçlerini fotoğrafla paylaştı. Üçüncü golü atan Pizzi'nin gol sevinci ise 'asker selamı' vererek paylaşıldı.

Hatırlanacağı üzere A Milli takımımızın futbolcuları, Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci olarak asker selamında bulunmuştu. Bu gol sevinci, Avrupa'da uzun süre tartışılmıştı.

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PORTEKİZ'İ GÖREN YOK!

Hatta konu, UEFA'ya bile gitmişti. UEFA, Millilerin gol sevinci hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Ancak aynı Avrupa basını, Portekiz'in bu paylaşımına nedense kayıtsız kaldı...

UEFA'nın da bu paylaşım için bir yaptırım yapıp yapmayacağı merak konusu. Geçtiğimiz yıllarda da Griezmann ve Ronaldo gibi yıldızlar asker selamında bulunmuştu.

Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'yu izliyoruz...

Portekizden asker selamı paylaşımı UEFA buna ne diyecek

Portekizden asker selamı paylaşımı UEFA buna ne diyecek

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