Portekiz Ronaldo ile yürüyor
Dünya Kupası B Grubu 2. hafta maçlarında Portekiz, Fas ile karşılaştı. Kaşifler mücadeleyi 4. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 kazandı. Portekiz bu skorla grupta 4 puana yükseldi. Sıfır puanda kalan Fas ise Dünya Kupası'nda havlu atan ilk takım oldu. İspanya maçında hat-trick yapan Cristiano Ronaldo, iki maçta dört gole ulaştı. Portekiz gruptaki son maçını 25 Haziran Pazartesi günü İran ile yapacak. Fas ise aynı gün İspanya ile karşı karşıya gelecek.
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