Portekiz Lig Kupası'nda dev maç! G.Saray'ın rakibi Benfica...
Galatasaray'ın Avrupa Ligi Son 32 turunda karşılaşacağı Benfica, Portekiz Lig Kupası yarı final mücadelesinde Porto'yu ağırlıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Orta sahadan Ljubomir Fejsa ve tecrübeli forvet Jonas sakat.
- 2 maçı 'geçici', 2 maçı da 'resmi' olarak komuta eden Bruno Lage, 4 maçta takımına fire yaşatmadı. Bu 4 maçın 3'ünde takım gol yemedi.
- Porto ile oynadıkları son 8 resmi maçta sadece 1 galibiyetleri bulunuyor. Bakalım Lage, bu dev maçı da firesiz atlatabilecek mi...
Porto
- Savunmanın tecrübeli isimlerinden Maxi Pereira, orta sahadan Otavio ile Danilo Pereira, hücumdan Vincent Aboubakar yok.
- Bu sezon deplasmanda 15 resmi maça çıktılar, tek yenilgileri Benfica deplasmanıydı! (11 galibiyet - 3 beraberlik)
- Benfica ile oynadıkları son 5 maçın tamamı, son 9 maçın ise 8'inde 2.5 gol barajı aşılmadı.
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