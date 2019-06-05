Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi kapsamı karşılaşmalarında Uluslar A Ligi 3. Grup'ta zirvede yer alan Portekiz ile 2. Grup'ta lider olan İsviçre, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin nefeslerini tutacağı dev maçta kazanan takım bir üst tura yükselecek. Peki, Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Portekiz İsviçre mücadelesi ile ilgili bilgiler.
"6 Eylül - 19 Kasım" arasında yapılan grup maçları sonrasında, Portekiz ile İsviçre, yarı finalde mücadele edecek. Portekiz İsviçre maçı bilgilerini merak edenler, internet üzerinden dev karşılaşma ile ilgili araştırma yapıyor. İşte, daha önce beş maçta beraberlik kazanan Portekiz İsviçre maçının saat bilgileri ve yayınlanacağı kanalla ilgili detaylar...
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Portekiz ile İsviçre UEFA Uluslar Ligi kapsamında 5 Haziran'da (bu akşam) 21.45'te karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan takım adını finale yazdıracak. Portekiz İsviçre karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
A Ligi'ndeki gruplarında lider olan bu ekipler, Portekiz'de düzenlenen finallerde şampiyon olup, turnuva biletini cebine atmaya çalışacak. Bugün ve yarın oynanacak yarı final maçları sonrası, 9 Haziran Pazar günü final müsabakası yapılacak. Şampiyon olacak takım hem EURO 2020'ye gitme hakkına, hem de 10.5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.
Portekiz ve İsviçre daha önce 19 kez karşı karşıya gelmiş, 5 kez berabere kalmıştı. İsviçre ise 9 karşılaşmada galibiyetle ayrılmış, Portekiz de 15 maçında 5 kez mağlup olmuştu.
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