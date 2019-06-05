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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.06.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi kapsamı karşılaşmalarında Uluslar A Ligi 3. Grup'ta zirvede yer alan Portekiz ile 2. Grup'ta lider olan İsviçre, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin nefeslerini tutacağı dev maçta kazanan takım bir üst tura yükselecek. Peki, Portekiz İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Portekiz İsviçre mücadelesi ile ilgili bilgiler.

"6 Eylül - 19 Kasım" arasında yapılan grup maçları sonrasında, Portekiz ile İsviçre, yarı finalde mücadele edecek. Portekiz İsviçre maçı bilgilerini merak edenler, internet üzerinden dev karşılaşma ile ilgili araştırma yapıyor. İşte, daha önce beş maçta beraberlik kazanan Portekiz İsviçre maçının saat bilgileri ve yayınlanacağı kanalla ilgili detaylar...

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Portekiz ile İsviçre UEFA Uluslar Ligi kapsamında 5 Haziran'da (bu akşam) 21.45'te karşı karşıya gelecek. Maçı kazanan takım adını finale yazdıracak. Portekiz İsviçre karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

A Ligi'ndeki gruplarında lider olan bu ekipler, Portekiz'de düzenlenen finallerde şampiyon olup, turnuva biletini cebine atmaya çalışacak. Bugün ve yarın oynanacak yarı final maçları sonrası, 9 Haziran Pazar günü final müsabakası yapılacak. Şampiyon olacak takım hem EURO 2020'ye gitme hakkına, hem de 10.5 milyon euroluk ödülün sahibi olacak.

Portekiz ve İsviçre daha önce 19 kez karşı karşıya gelmiş, 5 kez berabere kalmıştı. İsviçre ise 9 karşılaşmada galibiyetle ayrılmış, Portekiz de 15 maçında 5 kez mağlup olmuştu.

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