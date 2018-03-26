Portekiz - Hollanda maçına bahis yapacakların dikkatine!
2018 Dünya Kupası öncesi hazırlık kapsamında Portekiz ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye öncesi iki takım hakkında önemli bilgiler şu şekilde:
Portekiz – Hollanda, takımlardan son haberler, iddaa oranları
• Portekiz, Cuma günü Mısır’ı 2-1 geçerken, goller 90+2 ve 90+4’te Cristiano Ronaldo’dan geldi.
• Beşiktaşlı Quaresma son 30 dakika forma şansı bulurken, Cristiano Ronaldo’nun gollerinde asistleri yapan isim oldu.
• Göztepe’nin kalecisi Beto ve eski Fenerbahçeli Bruno Alves de 90 dakika forma şansı buldu.
• Ronald Koeman ile ilk maçına İngiltere karşısında çıkan Hollanda ise sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.
• Beşiktaşlı Ryan Babel son 25 dakikada forma şansı buldu.
• 18 yaşındaki stoper Matthijs de Ligt maça ilk 11’de başlarken, Atalanta’da bu sezon iyi işler yapan sağ bek Hans Hateboer de ilk kez milli formayı giydi.
• Hollanda’ya 27 yıldır kaybetmeyen Portekiz’in bu akşam kazanmasına 1.90 oran açıklandı.
• 5 yıl önce oynadıkları hazırlık maçı 1-1 bitmişti. Bu akşam beraberliğe açıklanan oran ise 2.90!
• Aralarındaki son 5 maçın 4’ünde toplam gol sayısı 2-3 aralığında kaldı. Bu akşam da bu gol aralığını oynamak isterseniz 1.80 oran sizleri bekliyor.
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