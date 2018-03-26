Portekiz - Hollanda maçına bahis yapacakların dikkatine!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
26.03.2018 - 14:25, Son Güncelleme:

Portekiz - Hollanda maçına bahis yapacakların dikkatine!

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Portekiz - Hollanda maçına bahis yapacakların dikkatine!

2018 Dünya Kupası öncesi hazırlık kapsamında Portekiz ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye öncesi iki takım hakkında önemli bilgiler şu şekilde:

PortekizHollanda, takımlardan son haberler, iddaa oranları

• Portekiz, Cuma günü Mısır’ı 2-1 geçerken, goller 90+2 ve 90+4’te Cristiano Ronaldo’dan geldi.

• Beşiktaşlı Quaresma son 30 dakika forma şansı bulurken, Cristiano Ronaldo’nun gollerinde asistleri yapan isim oldu.

• Göztepe’nin kalecisi Beto ve eski Fenerbahçeli Bruno Alves de 90 dakika forma şansı buldu.

İddaa Tahminleri - 26 Mart 2018Nesine TV yorumcusu Kerim Can Özdal, 26 Mart Pazartesi Futbol İddaa programından Milli Hazırlık Maçları ve İspanya 2. Ligi'nden güvendiği 3 maçı sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için

• Ronald Koeman ile ilk maçına İngiltere karşısında çıkan Hollanda ise sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı.

• Beşiktaşlı Ryan Babel son 25 dakikada forma şansı buldu. 

• 18 yaşındaki stoper Matthijs de Ligt maça ilk 11’de başlarken, Atalanta’da bu sezon iyi işler yapan sağ bek Hans Hateboer de ilk kez milli formayı giydi.

• Hollanda’ya 27 yıldır kaybetmeyen Portekiz’in bu akşam kazanmasına 1.90 oran açıklandı.

• 5 yıl önce oynadıkları hazırlık maçı 1-1 bitmişti. Bu akşam beraberliğe açıklanan oran ise 2.90!

• Aralarındaki son 5 maçın 4’ünde toplam gol sayısı 2-3 aralığında kaldı. Bu akşam da bu gol aralığını oynamak isterseniz 1.80 oran sizleri bekliyor.

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  • 517Portekiz - Hollanda
    3
    MS1
    1,90
    9834kez oynandı
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