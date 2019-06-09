Portekiz Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Uluslar Ligi şampiyonu, Portekiz ile Hollanda arasında yapılacak müsabaka sonrası belli olacak. Portekiz ile Hollanda, Porto'da oynanacak finalde UEFA'nın yeni turnuvasının ilk şampiyonu olmak için mücadele edecek. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Portekiz ile Hollanda'nın milli futbol takımları arasında, UEFA Uluslar Ligi finali oynanacak. Bu önemli müsabakaya kısa bir süre kala, maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Portekiz Hollanda maçına ilişkin ayrıntılar...
Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak maç sonrası, Uluslar Ligi kupası ilk sahibini bulacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, bu akşam TSİ 21.45'te yapılacak müsabakayla belli olacak.
Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayınlanacak.
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