Portekiz Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Portekiz Hollanda, Dünya Kupası öncesi hazırlıklarını sürdüren iki takımın mücadelesine tanık edecek. Ronaldo, Wijnaldum gibi yıldızların mücadele edeceği Portekiz Hollanda maçı izleyenlere futbol keyfi yaşatırken, takımların da kendilerini tartmalarına olanak tanıyacak. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen mücadeleyle ilgili detaylı bilgiler
Portekiz Hollanda maçı, dünya çapında birçok futbolseverin yakın takibinde olacak. Takımların kendilerini tanımaları amacıyla oynanacak olan Portekiz Hollanda maçı, yıldızların mücadelesine tanık edecek. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı detaylar
PORTEKİZ HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Dünya Kupası'na hazırlık mahiyetinde oynanacak olan Portekiz Hollanda maçı, 26 Mart Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Bu mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı izlenebilecek.
TFF'DEN ANTALYA'DAKİ SPORSEVERLERE TEŞEKKÜR
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendiği hazırlık maçında Antalya Stadı'nı dolduran taraftarlara teşekkür etti.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bir milli maçta daha mükemmel bir ev sahipliğine imza atan, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday Antalya şehrimiz, milli takım taraftarlığının en coşkulu ve en güzel örneklerinden birisini sergiledi. Bu özel geceyi A Milli Takımımızla birlikte paylaşan Antalya halkına şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği olmak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."
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