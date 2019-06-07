Portekiz Hollanda maçı ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, İngiltere'yi normal süresi 1-1 biten maçın uzatma devrelerinde 3-1 yenerek finalde Portekiz'in rakibi oldu. Bu gelişmenin ardından, Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak final müsabakasının tarihi merak konusu oldu. Peki, Portekiz Hollanda maçı ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Avrupa futbolunun en güçlü ekiplerinden Portekiz ile Hollanda arasında oynanacak maç sonrası, Uluslar Ligi kupası ilk sahibini bulacak. İşte, Portekiz Hollanda maçına ilişkin ayrıntılar...
Ligde Portekiz ile Hollanda arasındaki final karşılaşması, 9 Haziran Pazar günü oynanacak. Kazanan taraf, ilk kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu olacak.
A Ligi gruplarını lider bitiren 4 milli takımın mücadele ettiği UEFA Uluslar Ligi finallerinde üçüncülük maçı ise aynı gün İsviçre ile İngiltere arasında yapılacak.
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