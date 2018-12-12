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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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12.12.2018 - 10:46, Son Güncelleme:

Popovich'ten tarihi galibiyet!

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Popovich'ten tarihi galibiyet!

San Antonio Spurs, sahasında Phoenix Suns'ı 111-86 mağlup ederken, başantrenör Popovich NBA tarihinin en çok galibiyet elde eden 4. ismi oldu.

San Antonio Spurs, sahasında Phoenix Suns'ı 111-86 mağlup etti.

Spurs'te Bryn Forbes 24 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, LaMarcus Aldridge 18, Dante Cunningham 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

T.J. Warren'in 23 sayıyla en skorer isim olduğu Suns'ta ise Deandre Ayton 12 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

San Antonio Spurs Başantrenörü Gregg Popovich, kariyerinde bin 211 galibiyete ulaştı ve NBA tarihinin en çok galibiyet elde eden isimleri arasında dördüncü sıraya yerleşti. İlk üç sırada bin 335 galibiyetle Don Nelson, bin 332 galibiyetle Lenny Wilkens, bin 221 galibiyetle Jerry loan bulunuyor.

RAPTORS DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI, ROCKETS GALİP!

Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 123-99 mağlup etti.

Serge Ibaka'nın 25 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik performans sergilediği maçtan galip ayrılan Raptors, iki maç aradan sonra galip geldi.

Konuk takımda, Kyle Lowry 21, Jonas Valanciunas 16 sayılık performanslarıyla skora katkıda bulunurken, Clippers'ta ise Boban Marjanovic 18, Tyrone Wallace 15 sayıyla maçı tamamladı. 

Günün diğer mücadelesinde Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 111-104 yendi.

James Harden'ın 29 sayıyla takımın en skorer ismi olduğu Rockets'ta, Chris Paul 11 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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