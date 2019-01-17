Popovich'ten Doncic'e övgü dolu sözler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPopovich'ten Doncic'e övgü dolu sözler!
GeriBasketbol Popovich'ten Doncic'e övgü dolu sözler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Kaynak: Eurohoops / Foto: AP
17.01.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Popovich'ten Doncic'e övgü dolu sözler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Popovich'ten Doncic'e övgü dolu sözler!

Luka Doncic’i övenler kervanına efsane koç Gregg Popovich de katıldı.

Dün gece San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks‘e konuk olurken Luka Doncic ile Gregg Popovich karşı karşıya geldi.

Popovich’in takımı maça çok kötü başlasa da 2. yarıdaki hücum performansıyla Mavericks‘i mağlup etti. Doncic’in 25 sayı, 8 ribaund, 8 asistlik performansı ise bu sonucu değiştiremedi.

Maçtan sonra performansıyla NBA’de adeta bir fenomen haline gelen Luka Doncic, elbette Popovich’in yanıtladığı sorular arasındaydı.

Pop, Doncic hakkında; “Bence oyun içindeki tutumu. Yaptığı her şeyde çok sakin. Sahadaki durumu, kimin nerede olduğunu ve o anda neyin gerekli olduğunu çok iyi bir şekilde anlıyor ve tüm bunları büyük bir cesaretle yapıyor. Kritik şutlar atıyor ve bir basketbol maçının kazanılması için yapılması gerekenleri yerine getiriyor. Elbette takım arkadaşlarının saygısını da kazanıyor. Bir çaylak için bunları bu kadar hızlı yapmak çok zor. Bunların hepsi de onu müthiş bir basketbolcu ve insan yapıyor” açıklamasını yaptı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 832(L:158,5)Maccabi Tel Aviv - Barcelona
    1
    Üstü
    1,70
    11244kez oynandı
Hemen Oyna
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Popovich'ten Doncic'e övgü dolu sözler!

Samet Aybaba: 'Transfer tahtası kapalı ama maç tahtası açık'

F.Bahçe, 2019'un ilk maçına çıkıyor! Galibiyetine iddaa'da...

İşte F.Bahçeli yıldızın yeni takımı! Anlaşma tamam...