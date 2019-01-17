Popovich'ten Doncic'e övgü dolu sözler!
Luka Doncic’i övenler kervanına efsane koç Gregg Popovich de katıldı.
Dün gece San Antonio Spurs, deplasmanda Dallas Mavericks‘e konuk olurken Luka Doncic ile Gregg Popovich karşı karşıya geldi.
Popovich’in takımı maça çok kötü başlasa da 2. yarıdaki hücum performansıyla Mavericks‘i mağlup etti. Doncic’in 25 sayı, 8 ribaund, 8 asistlik performansı ise bu sonucu değiştiremedi.
Maçtan sonra performansıyla NBA’de adeta bir fenomen haline gelen Luka Doncic, elbette Popovich’in yanıtladığı sorular arasındaydı.
Pop, Doncic hakkında; “Bence oyun içindeki tutumu. Yaptığı her şeyde çok sakin. Sahadaki durumu, kimin nerede olduğunu ve o anda neyin gerekli olduğunu çok iyi bir şekilde anlıyor ve tüm bunları büyük bir cesaretle yapıyor. Kritik şutlar atıyor ve bir basketbol maçının kazanılması için yapılması gerekenleri yerine getiriyor. Elbette takım arkadaşlarının saygısını da kazanıyor. Bir çaylak için bunları bu kadar hızlı yapmak çok zor. Bunların hepsi de onu müthiş bir basketbolcu ve insan yapıyor” açıklamasını yaptı.
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