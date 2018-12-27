Popovich: 'Jokic devrim mi yapıyor? Abartıyorsunuz...'
Nikola Jokic basketbolda bir devrim mi yapıyor? Popovich’e göre ifadeler biraz abartılı.
Denver Nuggets‘lı Nikola Jokic birkaç yıl önce büyük bir isim değildi. Ama şu an NBA’in en önemli uzunlarından ve basketbolcularından biri olarak görülüyor.
San Antonio Spurs baş antrenörü Gregg Popovich yine de Jokic’ten bir “devrimci” olarak bahsedilmesinden hoşlanmıyor. Neden mi? Çünkü aklına başkaları geliyor:
“Devrimlerden bahsedildiği zaman, aklıma pivotlar ya da basketbol değil Che Guevara, Vladimir İlyiç, Lenin gibi insanlar geliyor. Bu nedenle Jokic’i bir devrimci olarak görmüyorum. Biraz abartıyor olabilirsiniz. Ama cidden müthiş bir oyuncu.”
Jokic bu sezon 18.2 sayı, 10.0 ribaunt, 7.3 asist, 1.5 top çalma ortalamayla oynuyor.
30.6 dakika ortalama süre alan Jokic, %48’le saha içi isabeti buluyor.
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