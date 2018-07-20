Popovich: "Daha mutlu olamazdım"
San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, takımının geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Kawhi Leonard takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Takastan dolayı mutlu olduğunu belirten Popovich, Toronto Raptors'a yapılan takasta iki tarafın da iyi şekilde ayrıldığını vurguladı.
Organizasyon, Kawhi Leonard ve Danny Green'i, DeMar DeRozan, Jakob Poetl ve bir adet korumalı 2019 ilk tur draft hakkı karşılığında Raptors'a takaslamıştı.
SÖYLENTİLER YALANDI
Popovich, Kawhi'nin Spurs ile arasındaki ilişkinin zayıfladığına dair olan söylentilerin "talihsiz" olduğunu açıkladı. Kawhi'nin "kötü bir takım arkadaşı" olduğuna dair söylentilerle başlayarak, şu şekilde açıklamalar yaptı:
"Hepsi saçmalık. Kawhi burada olduğu sürece harika bir takım arkadaşıydı. Üstüne düşeni ve işini yaptı, kimse için de problem çıkarmadı. Ama bazı kişilerin bir hikaye uydurması gerekiyor ve bunu da anlıyorum. Lakin onu bu konuda kötüleyen tüm hikayeler talihsiz ve yanlıştı."
"Kawhi, bilindiği gibi şu anda olduğu oyuncu olmak için çok çalıştı ve bizim personelimiz ona bu yolda yardımcı oldu. Ona Toronto'ya giden bu yolda, en iyi dilekleri diliyoruz. Harika olacağını düşünüyorum. Daha mutlu olamazdım. Bu takas, bana kalırsaiki takım için de çok faydalı olacak. Kawhi, muhteşem bir oyuncu olmayı kesmeyecek. Biz de DeMar için çok heyecanlıyız. Danny Green'i özleyeceğiz. Kendisi uzun bir süredir buradaydı ve saha içi ve dışında yaptıklarımızın büyük bir parçasıydı. Toplumla bağlantısı harika bir adamdı ve onu çok özleyeceğiz"
ÇOK DENEDİK AMA ANLAŞAMADIK
Popovich, son olarak Kawhi ile bu yaz bir araya geldiğinde "saha içi ve dışı birçok konuda konuştuklarını, fakat kendisini San Antonio'da tutmak için hiçbir şekilde anlaşılamadığını" da ekledi:
"En iyi yolu bulmak için çok şey denedik fakat en sonunda bu takas gerçekleşti ve biz de yapılması gerekenin bu olduğunu düşündük" (Sporx)
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