Popovic: 'Savaşıp kazanmak istiyoruz'

Kardemir Karabükspor, perşembe günü sahasında oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Keçiörengücüspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Tony Popovic gözetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Yatabare, Ibanez ve Kerim katılmadı. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Popovic, geçen Cumartesi günü deplasmanda 3-0 yenildikleri Osmanlıspor maçını değerlendirdi. Popovic, ''60 dakika iyi oynadık, iyi savunma yaptık. Golü yedikten sonra biraz disiplinden uzaklaştık. Fakat bu mağlubiyet asla moralimizi düşürmüyor'' dedi. Popovic, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası maçında sahalarında karşılaşacakları Keçiörengücü, ardındanda Süper Lig'in 10'uncu haftasında yine sahalarında karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçlarını kazanmak istediklerini söyledi. Popovic şöyle dedi: ''Çok önemli ve zor bir maç olacak. Süper Lig, her takımın her takımı yenebileceği bir lig. Bu yüzden çok zorlu bir ligde mücadele diyoruz. Perşembe günü kupa, ardında lig maçımızdan, 10 kişi ile kazandığımız Kayserispor maçındaki ruhu yakalayıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Cezalı, sakat olsun biz önümüzdeki maçları tüm ruhumuzla savaşıp kazanmak istiyoruz."