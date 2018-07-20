Polonya'da yeni sezon başlıyor! İlk maçın en popüler iddaa...
Polonya Ekstraklasa'da sezon başlıyor. Geçen yılı ikinci sırada bitiren Jagiellonia Bialystok, Lechia Gdansk'ı ağırlıyor. Son gelişmelere ve en popüler iddaa tercihine göz atalım...
Jagiellonia Bialystok
- Geçtiğimiz yıl normal sezonu Lech Poznan'ın, "Championship" turunu ise Legia'nın arkasında ikinci sırada bitiren Jagiellonia Bialystok, eldeki kadroyu koruyarak yeni sezona giriyor.
- En çok forma şansı bulan yaklaşık 15 ismi elden çıkarmadılar, bir alt ligi kasıp kavuran Mateusz Machaj'ı kadroya kattılar. (29 maç - 16 gol - 2 asist)
- Önümüzdeki Perşembe günü, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Rio Ave ile karşılaşacaklar.
Lechia Gdansk
- Geçtiğimiz yıl ciddi şekilde maddi sıkıntılarla boğuşan Lechia Gdansk, 1 puan silinme cezası da almıştı.
- Normal sezonu 14'üncü sırada bitirdiler, "Düşme" turunu ise Termalica Nieciecza'nın 3 puan üzerinde bitirip ligde kaldılar.
- Ekstraklasa'da 16 gol atıp takımı ayakta tutan Marco Paixao'yu Altay'a kaptırdılar, yerini dolduracak transferi de yapmadılar. Açılış maçında işleri oldukça zor.
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