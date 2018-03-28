Polonya ve Hırvatistan formaları tanıtıldı
Nike, Polonya ve Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası'nda kullanacağı yeni formaları tanıttı.
Polonya Milli Takımı için tasarlanan yeni formalarda hem insanların önemli bir milli sembol olarak gördükleri hem de takımın arması olan kartaldan duydukları gurur ilham verdi.
Takım kaptanı Robert Lewandowski’nin yanı sıra Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik ve Karol Linetty gibi yakında parlaması muhtemel yıldızlardan oluşan Polonya Milli Takımı’nın Rusya’da giyeceği formalar büyük beğeni topladı.
Takımın yıldız oyuncusu Robert Lewandowski: “Birçok iyi oyuncuya ve büyük bir potansiyele sahibiz. Yeni formalarımızdan aldığımız güçle bunu başaracağız” dedi.
Hırvatistan Milli Takımı için tasarlanan formalar ise ülke bayrağından ilham alıyor. Formalarda en göze çarpan detay ise dama desenli formaları gibi ikonik olması. Hırvatistan Milli Takım kaptanı Luka Modric, “Yeni renk düzeniyle ikinci forma farklı bir şey. Takım arkadaşlarım ve taraftarların buna bayılacağından eminim. Yeni formaların cüretkar, güvenli ve sert bir görünümü var. Bunlar bizim takım ruhumuzu da tanımlayan özellikler” dedi.
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