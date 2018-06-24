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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
24.06.2018 - 17:04, Son Güncelleme:

Polonya Kolombiya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Polonya Kolombiya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Polonya-Kolombiya rekabetinde 6. maç. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasında bu akşam birbirlerine rakip olacak iki ülke A milli futbol takımları, tarihlerinde 6. kez karşı karşıya gelecek. Peki Polonya Kolombiya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2018 FIFA Dünya Kupası'nda bu akşam H Grubu'ndaki ikinci maçlarında birbirlerine rakip olacak Polonya ve Kolombiya, tarihlerinde 6. kez karşılaşacak. Daha önce 5 hazırlık karşılaşması oynayan iki ülke A milli futbol takımları, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Gruptaki ilk maçlarında Polonya, Senegal'e, Kolombiya ise Japonya'ya 2-1'lik skorla yenilmişti.

İki takımın bugüne kadar oynadığı 5 maça bakıldığında, Kolombiya'nın üstünlüğü görülüyor. Geride kalan 5 maçın 3'ünü Kolombiya, 2'sini ise Polonya kazandı. Kolombiya 7 gol atarken, Polonya rakip fileleri 8 kez havalandırdı.
Rekabette ilk 2 maçtan Polonya galip ayrılırken, son 3 müsabakayı ise Kolombiya kazandı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

Polonya ile Kolombiya arasındaki ilk maç, 9 Temmuz 1980'de Kolombiya'nın başkenti Bogota'da oynandı. Hazırlık mücadelesini Polonya 4-1 kazandı. Söz konusu müsabakadan 5 yıl sonra yine Bogota'da 10 Şubat 1985'te oynanan maçı da Polonya, bu kez 2-1 galip tamamladı. O karşılaşmadan 4 gün sonra ise Kolombiya'nın Cali kentinde oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazandı. Bu maç, Kolombiya'nın 3 maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı oldu. İki ekibin 1990'da ABD'de ve 2006'da Polonya'da oynadığı maçlardan Kolombiya, 2-1 galip ayrıldı.

Polonya Kolombiya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Polonya Kolombiya maçı bu akşam saat 21:00'da başlıyor. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Polonya 33. karşılaşmasında

Son iki Dünya Kupası'na katılamayan Polonya, 12 yıl aranın ardından bu büyük organizasyonda boy gösteriyor. Daha önce 7 kez turnuvada yer alan Polonya, bugüne kadar 32 maça çıktı, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Avrupa ekibi, 1974 ve 1982 yıllarında oynanan organizasyonlarda 3. olarak en büyük başarılarına ulaştı. Polonya, FIFA dünya sıralamasında 8. basamakta bulunuyor.

Kolombiya 20. maçında

Kolombiya, Rusya'daki organizasyon ile 6. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Kolombiya, Dünya Kupası'nda oynadığı 19 maçta, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 27 gol atan Güney Amerika ekibi, kalesinde ise 29 gol gördü. Güney Amerika ekibi, turnuva tarihindeki en büyük başarısını bir önceki Dünya Kupası olan 2014'te çeyrek final oynayarak yakalamıştı.
Brezilya'da teknik direktör Jose Pekerman yönetiminde tarihi bir başarı elde eden Kolombiya, bu turnuvada da deneyimli teknik adam idaresinde mücadele veriyor. Kolombiya, turnuva tarihinde daha önce 3 kez grup aşamasını geçememiş, bir kez ise son 16 turuna yükselmişti.

İki ülke arasındaki istatistikler

Polonya ile Kolombiya, ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor. İki ülke arasında 2006'da Polonya'da oynanan son hazırlık maçını Güney Amerika temsilcisi 2-1 kazanmıştı. Dünya Kupası'nda Avrupa ülkeleriyle oynadığı son dokuz maçın sadece ikisini kazanan Kolombiya, bu galibiyetleri son dört karşılaşmada elde etti.

Polonya'nın Dünya Kupası'nda Güney Amerika ülkeleriyle oynadığı dokuz maçın hiçbiri beraberlikle sonuçlanmadı.
Kolombiya bugüne kadar katıldığı Dünya Kupalarında sadece bir kez ilk iki maçını birden kaybetti. Kolombiya'nın Dünya Kupası'nda oynadığı 19 maçın hiçbiri golsüz sona ermedi. Dünya Kupası'nda oynadığı son dokuz maçın yedisini kaybeden Polonya, bu mağlubiyetlerin altısında gol atamadı. Polonya, 1986'da Portekiz'i 1-0 yendikten sonra Dünya Kupası'nda oynadığı dokuz maçta da kalesini gole kapatamadı. İlk maçta Japonya filelerini havalandıran Juan Quintero, Kolombiya formasıyla iki Dünya Kupası'nda gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu. Robert Lewandowski, Polonya formasıyla çıktığı son 16 maçta rakip filelere 21 gol gönderdi. Japonya maçında kırmızı kart gören Carlos Sanchez, 2018 Dünya Kupası'nda oyundan atılan ilk oyuncu oldu. Bu aynı zamanda Kolombiya'nın turnuva tarihinde gördüğü ilk kırmızı karttı.

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