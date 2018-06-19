Polonya kendi ayağına sıktı
Dünya Kupası 2018 H Grubu'nda Polonya ile Senegal karşı karşıya geldi. Senegal Milli Takımı sahadan 2-1 üstün ayrılarak hanesine 3 puan yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında orta bir oyun sergilenirken Afrika ekibi 37. dakikada öne geçti. Polonyalı futbolcu Thiago Cionek topu kendi ağlarına gönderdi ve Senegal 1-0 öne geçen taraf oldu. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da Senegal'in etkili oyunu sürdü. Dakikalar 66'yı gösterdiğinde M'Baye Niang takımını 2-0 öne geçirdi. Niang Polonya defansına baskı yaptı hatalı geri pas Niang'ın önünde kaldı. Torino forması giyen futbolcu golünü atarak skoru 2-0 yaptı. Polonya kendi hatalarından kalesinde 2 gol gördü. 86. dakikada Polonya aradaki farkı 1'e indirdi. Duran topta gelen ortaya kafa vuran Grzegorz Krychowiak topu ağlara gönderdi. Kalan dakikalarda başka bol olmayınca Senegal sahadan 2-1 üstün ayrıldı.
Senegal aldığı 2-1'lık galibiyetle grubunun ilk maçlarının ardından liderlik koltuğuna oturdu.
STAT: Spartak Arena
HAKEMLER: Nawaf Shukralla, Yaser Khalil Tulefat, Taleb Al Marri
POLONYA: Szczesny- Piszczek (Dk. 83 Bereszynski), Pazdan, Cionek, Rybus, Krychowiak, Zielinski, Blaszczykowski (Dk. 46 Bednarek), Milik (Dk. 73 Kownacki), Grosicki, Lewandowski,
SENEGAL: Ndiaye- Wague, Sane, Koulibaly, Sabaly, Sarr, N'Diaye (Dk. 87 Kouyate), Gueye, Niang (Dk. 75 Konate), Mane, Diouf (Dk. 62 Ndoye)
GOLLER: Dk. 37 Thiago Cionek(K.K), Dk. 61 Niang (Senegal), Dk. 86 Krychowiak(Polonya)
SARI KARTLAR: Krychowiak (Polonya), Sane, Gueye (Senegal)
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