Polonya, Fildişi Sahili'ni yendi ve üst tura adını yazdırdı!
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın A Grubu maçında Polonya, Fildişi Sahili'ni 80-63 mağlup etti.
Salon: Wukesong
Hakemler: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Nicolas Fernandes (Tahiti), Samir Abaakil (Fas)
Fildişi Sahili: Charles Abouo 23, Souleyman Diabate 9, Guy Landry Edi 1, Deon Thompson 18, Frejus Zerbo 4, Baru Adjehi 2, Tiegbe Bamba 2, Vafessa Fofana 2, Bryan Pamba 2
Polonya: Aaron Cel 5, Adam Hrycaniuk 4, Mateusz Ponitka 12, Anthony Slaughter 7, Adam Waczynski 16, Aleksander Roman Balcerowski 8, Karol Grusvecki, Lukasz Koszarek 6, Damian Kulig 14, Kamil Laczynski, Dominik Olejniczak 2, Michal Sokolowski 6
1. Periyot: 24-20
Devre: 32-36
3. Periyot: 49-55
Polonya'nın ikinci tura çıkmayı garantilediği grupta, son 16 arasına kalacak ikinci takım Venezuela-Çin maçının ardından belli olacak.
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