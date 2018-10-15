Polonya, B Ligi'ne düştü!
İtalya'ya uzatma dakikalarında yediği golle 1-0 yenilen Polonya, B Ligi'ne düştü.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde dün 7 karşılaşma oynandı.
A Ligi'nde kalmak için önem taşıyan maçta Polonya, İtalya'yı ağırladı. İtalya, Biraghi'nin 90+2'nci dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Böylece üç karşılaşma sonunda bir puanda kalan Polonya, B Ligi'ne düştü.
Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, bugün yapılacak 7 maçla devam edilecek.
Dün alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
3. Grup: Polonya-İtalya: 0-1
- B Ligi
2. Grup: Rusya-Türkiye: 2-0
- C Ligi
1. Grup: İsrail-Arnavutluk: 2-0
4. Grup: Romanya-Sırbistan: 0-0 / Litvanya-Karadağ: 1-4
- D Ligi
3. Grup: Azerbaycan-Malta: 1-1 / Faroe Adaları-Kosova: 1-1
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