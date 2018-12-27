Polo sporu nedir? Polo nasıl oynanır?
'Kralların Sporu' olarak anılan dünyanın en eski sporlarının birinden bir olan polo, iki takımdaki dörder oyuncunun, ellerindeki sopalarla topu kaleye göndermeye çalıştığı ve at üzerinde oynanan bir oyun olarak dikkat çekiyor. Peki, Polo sporu nedir? Polo nasıl oynanır?
Dünyada 'Kralların Sporu' diye bilinen polo, safkan at üzerinde 4'erli iki takım oyuncularının, ellerindeki özel oyun sopalarıyla 10 santimetre çapındaki bir topa vurmalarıyla oynanıyor.
Biniciler atı sürerek bir küçük beyaz plastik veya ağaç topu, uzun tutamaklı sopa yardımıyla rakip takımın kalesinden içeri atmaya çalışırlar. Geleneksel polo sporu 274 metre uzunluğunda ve 146 metre genişliğindeki çim saha üzerinde oynanıyor.
Polonun, bir modern çeşidi ise arena polo olarak adlandırılıyor ve kapalı sahada veya açık havada oynanıyor. Oyun alanı daha küçük olan arena polo, her bir takımda yer alan üç oyuncu ile oynanıyor ve şişirilebilen deri top kullanılıyor. Arena polo maçı genellikle altışar dakikalık dört devreden oluşuyor.
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