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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

Polisten şok operasyon! Ronaldo...

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Güney Kore'de lig karmasının, Juventus ile oynadığı maçta Cristiano Ronaldo'nun forma giymemesi üzerine organizasyonu sağlayan şirkete dolandırıcılık soruşturması kapsamında polis tarafından bir operasyon düzenlendi.

Güney Kore'de polis tarafından Cristiano Ronaldo operasyonu...

Yeni sezon öncesi Juventus, hazırlık döneminde K-League Karması ile Güney Kore'de karşı karşıya gelmişti. Bu maçta Cristiano Ronaldo'nun forma giymemesi organizasyonu düzenleyen şirketi dolandırıcılık suçlaması ile karşı karşıya bıraktı.

Anlaşmaya göre Cristiano Ronaldo'nun en az 45 dakika oynaması gerektiği aktarılsa da Portekizli yıldızın maçta hiç süre almaması taraftarların büyük tepkisini çekmiş ve dava konusu olmuştu.

Organizasyonu Fasta adlı bir pazarlama şirketi tarafından düzenlenen 26 Temmuz'daki maç için 330 dolar değerinde 65.000'den fazla bilet satıldı.

Fasta'ya polis tarafından yapılan baskın sonrası şirket de Juventus'a sözleşme ihlali nedeniyle bir şikayette bulunulduğunu belirtti.

K-League ise polisin dahil olduğu olaya ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Haftanın başlarında ise polis, organizasyonu sağlayan şirketin üst düzey yetkililerinden biri için yurt dışına çıkma yasağı çıkarmıştı.

Söz konusu maçın ardından Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Ronaldo'nun kas yorgunluğu nedeniyle forma giyemediğini belirtmişti. Bu açıklamaya rağmen Seoul merkezli bir hukuk firması, organizasyonu sağlayan şirketin taraftarların bilet gelirlerini aldığını ve bu işten sorumlu olduğunu belirtiyor.

Polisten şok operasyon Ronaldo...

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