Polise küfretti, gözaltına alındı

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Fenerbahçeli bir taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Protokol ve 1907 tribününün bulunduğu kapıdan çıkarken polisle tartıştığı ve görevli memura küfür ettiği iddia edilen Fenerbahçeli bir taraftar, spor şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taraftar hakkında 6222 sayılı sporda şiddet yasası çerçevesinde işlem yapılacağı öğrenildi.
YÖNETİME TEPKİ
Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe’de taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yönetime tepki gösterdi.
Fenerbahçe taraftarı, “Yönetim İstifa” sloganları atarken, Aykut Kocaman’ın yaptığı değişikliklerin hatalı olduğunu ileri sürerek tepki gösterdi.