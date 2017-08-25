Poker masasına oturdu, 129 bin Euro'yla kalktı! Pique...

Barcelona’nın başarılı savunmacısı Gerard Pique, katıldığı poker turnuvasında 129 bin 350 Euro kazandı.
‘No Limit Holdem’ turnuvasına katılan İspanyol futbolcu, 12 saatlik oyunun ardından masanın kazananları arasında yer aldı. Katılım ücreti 25 bin euro olan turnuva, Barselona şehrinde düzenlenirken 30 yaşındaki futbolcu turnuvayı 5. sırada tamamladı.
66 kişinin katıldığı oyunun eski adı Avrupa Poker Turu’ydu. Artık Barcelona Poker Yıldızları Şampiyonası olarak anılan oyun toplamda 30 turnuvadan oluşuyor.
Daha önce bu turnuvaya 4 kez daha katılan Pique, en iyi derecesini 2011 yılında almıştı. 6 sene önce turnuvayı üçüncü bitiren Pique, o dönem katılım için 5 bin euro vermiş ve 40 bin 950 euro kazanmıştı. (Sözcü)
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