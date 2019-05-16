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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena / DIŞ HABERLER - Foto: Instagram
16.05.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Pogba'dan Kâbe ziyareti

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Pogba'dan Kâbe ziyareti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, umreye gitti. 

Ramazan ayında arkadaşlarıyla birlikte Kâbe'yi ziyaret eden Fransız yıldız, "Hayattaki önemli şeyleri asla unutma" diyerek Kâbe içinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Sezonu altıncı bitiren Manchester United'da en çok tartışılan isimlerin başında Pogba geliyordu. Manchester United'da sezon ortasında görevden alınan teknik direktör Jose Mourinho ile büyük sorunlar yaşayan 26 yaşındaki futbolcu, Cardiff maçında bir taraftarın hışmına uğradı.

Taraftarın Pogba'ya ağır hakaretler ettiği video sosyal medyanın en çok paylaşılanlarından oldu.

Manchester United'a transfer olduğu dönemde, dünyada kendisine en yüksek bonservis ödenen futbolcu (105 milyon Euro) olma unvanına sahip olan Pogba, şimdi de Real Madrid'in radarında.

Fransa Milli Takımı'nda 66 kez forma giyen Pogba, bu sezon Manchester United formasıyla 35 lig maçında 13 gol attı. 

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Pogbadan Kâbe ziyareti

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