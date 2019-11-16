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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
16.11.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Pogba Juve'ye, Haaland ve Sancho Manchester United'a!

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İtalya Serie A takımlarından Juventus, Manchester United'ta forma giyen eski oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi de Fransız oyuncudan gelecek bonservis bedelini Haaland ve Sancho'nun transferleri için kullanacak.

Serie A'da 12 hafta sonunda topladığı 32 puanla zirvede yer alan Juventus, devre arası transfer çalışmalarına da başladı.

Hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Maurizio Sarri ve yönetim, yoğun maç trafiğinden en az hasarla ayrılacak alternatifli bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

İtalyan basınında yer haberlere göre Juve, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta top koşturan eski futbolcusu Pogba'yı gündemine aldı.

Haaland ve Sancho'nun parası Pogba'dan

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Pogba için 150 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli isteyen Manchester ekibi, istediğini aldığı takdirde transfere onay verecek. İngilizler, Fransız futbolcudan gelecek parayı ise Haaland ve Sancho'ya kullanacak.

Salzburg ile bu sezon toplamda 18 maça çıkıp 26 gol, 6 asist yapan Erling Haaland ve Borussia Dormund'la 16 müsabakada 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Jadon Sancho'nun takıma kazandırılması konusunda Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de olumlu bir tavır ortaya koyuyor.

Juventus yönetimi ile uygun bir zeminde buluşulması halinde Pogba, İtalya'ya geri dönecek, Manchester idarecileri de 19 yaşındaki genç oyuncular için Avrupa'nın devleriyle transfer yarışına girişecek.

Pogba Juveye, Haaland ve Sancho Manchester Uniteda

Pogba Juveye, Haaland ve Sancho Manchester Uniteda

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